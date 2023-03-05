Джерело - Чемпіон.
Відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
4 березня
Айлендерс - Детройт 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Баффало - Тампа-Бей 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Бостон - Рейнджерс 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Даллас - Колорадо 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
Флорида - Піттсбург 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Сан-Хосе - Вашингтон 3:8 (2:0, 0:4, 1:4)
Ванкувер - Торонто 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Оттава - Колумбус 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Вінніпег - Едмонтон 7:5 (2:1, 4:3, 1:1)
Чикаго - Нашвілл 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Калгарі - Міннесота 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Лос-Анджелес - Сент-Луїс 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)