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Бостон переграв Рейнджерс, Даллас розгромив Колорадо: результати матчів НХЛ

Сьогодні 11:11 245 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Бостон переграв Рейнджерс, Даллас розгромив Колорадо: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
4 березня

Айлендерс - Детройт 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Баффало - Тампа-Бей 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Бостон - Рейнджерс 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Даллас - Колорадо 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Флорида - Піттсбург 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Сан-Хосе - Вашингтон 3:8 (2:0, 0:4, 1:4)

Ванкувер - Торонто 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Оттава - Колумбус 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Вінніпег - Едмонтон 7:5 (2:1, 4:3, 1:1)

Чикаго - Нашвілл 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Калгарі - Міннесота 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Лос-Анджелес - Сент-Луїс 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

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