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Піттсбург вирвав перемогу в Тампа-Бей: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:45 208 0
У межах регулярного чемпіонату НХЛ відбулося 10 матчів
Піттсбург вирвав перемогу в Тампа-Бей: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
3 березня

Флорида - Нашвілл 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Рейнджерс - Оттава 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Тампа-Бей - Піттсбург 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Бостон - Баффало 7:1 (0:0, 2:0, 5:1)

Детройт - Сіетл 4:5 ОТ (2:3, 2:1, 0:0, 0:1)

Чикаго - Даллас 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Калгарі - Торонто 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Ванкувер - Міннесота1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Лос-Анджелес - Монреаль3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Сан-Хосе - Сент-Луїс 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)

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