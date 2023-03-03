Піттсбург вирвав перемогу в Тампа-Бей: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
3 березня
Флорида - Нашвілл 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Рейнджерс - Оттава 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)
Тампа-Бей - Піттсбург 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)
Бостон - Баффало 7:1 (0:0, 2:0, 5:1)
Детройт - Сіетл 4:5 ОТ (2:3, 2:1, 0:0, 0:1)
Чикаго - Даллас 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Калгарі - Торонто 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Ванкувер - Міннесота1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Лос-Анджелес - Монреаль3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Сан-Хосе - Сент-Луїс 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)