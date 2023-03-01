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Оттава розгромила Детройт: результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:15 79 0
Оттава розгромила Детройт: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
1 березня

Оттава - Детройт 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Тампа-Бей - Флорида 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Баффало - Коламбус 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Міннесота - Айлендерс 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Нашвілл - Піттсбург 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Сент-Луїс - Сіетл 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Вінніпег - Лос-Анджелес 5:6 Б (2:0, 3:3, 0:2, 0:0, 0:1)

Арізона - Чикаго 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Калгарі - Бостон 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Сан-Хосе - Монреаль 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

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