Програшна серія слобожанців сягає вже 19 матчів

Джерело - Чемпіон.

Харківські Берсерки, втретє в сезоні закинувши в одному матчі чотири шайби, поступилися калуському Легіонові і відтепер залишаться на останньому місці де-юре.

Чемпіонат України з хокею

26 лютого

Харківські Берсерки - Легіон (Калуш) 4:8 (1:4, 2:1, 1:3)

Шайби: 1:0 – Д. Мельник (Секірко, – більш.), 02:14. 1:1 – Таран (Луговий, – більш.), 04:33. 1:2 – М. Олійник (Ромащенко), 05:12. 1:3 – Кривоножкін, 08:27. 1:4 – Кривоножкін (Таран, Луговий, – більш.), 18:58. 2:4 – Безуглий (Секірко), 24:29. 3:4 – Карнаух (Мельников, Безуглий), 32:13. 3:5 – Халін (Кривоножкін, Паламарчук), 35:02. 3:6 – Кривоножкін (Ромащенко, М. Олійник, – більш.), 46:06. 3:7 – Луговий (М. Олійник), 48:11. 4:7 – Карнаух (Наливайко, Кашевко, – подв. більш.), 50:24. 4:8 – Пойманов (Халін, Таран, – більш.), 59:32

Харківські Берсерки: Касатонов (Т. Мурин, 20:00); Д. Мельник – Мельников, Дерев’янко – Секірко – Безуглий; Абдуллаєв – Наливайко, Карнаух – В. Мурин – Кашевко; Горбунов – Бондарцев, Омельчук – Осадчий – Єфимочкін; Д. Мазур, Ружицький. Тренер – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Легіон: Аріпов; Таран – Сірченко, Луговий – М. Олійник – Ромащенко; Явний – Філімонов, Халін – Кривоножкін – Паламарчук; Крайник – Бабчук, Пойманов – Собченко – Дуюн; Терешко, О. Васильєв. Тренер – Альберт Шафіков; асистент – Сергій Вітер