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Кременчук переграв Дніпро у чемпіонаті України

Сьогодні 16:25 200 0
Дубль Целогородцева не врятував Дніпро від поразки
Кременчук переграв Дніпро у чемпіонаті України
#Кременчук, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Кременчук без дискваліфікованого коуча Олександра Савицького здобув важливу вольову перемогу над лідером Дніпром.

Матч завершився з рахунком 4:2. Ця вікторія зробила віцечемпіонів України фаворитами у перегонах за перше місце у "регулярці", оскільки відставання від херсонців скоротилося до одного очка, але при цьому у кременчужан залишається матч у запасі.

Чемпіонат України з хокею
26 лютого

Кременчук - Дніпро 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Целогородцев (Тищенко, – більш.). 1:1 – Лялька (більш.). 2:1 – Геворкян. 2:2 – Целогородцев (Тищенко, – більш.). 3:2 – Кривошапкін. 4:2 – Матвієнко (більш.).

Кременчук: Кучер; Материкін – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Кривенко; Сенік – Кривошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Абаджян, Геворкян – Гніденко – Т.Савицький. Тренер – Дмитро Сумець.

Дніпро: Захарченко (57:30); Ратушний – Панков, Гребеник – Лєсніков, М.Васильєв – Портной, Бойко; Д.Попережай – Дворник – Целогородцев, Бородай – Тищенко – Ревука, Стецюра – Кобильник – Сидоренко, А.Олійник – Цюра – Щербак, О.Койда. Тренер – Олександр Бобкін.

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