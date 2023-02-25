Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
6 жовтня стартував новий сезон-2022/23 чемпіонату України з хокею.
Матчі турніру транслюють на телеканалах Спорт 1, Спорт 2, а також у прямому ефірі на YouTube-канал ФХУ.
Участь у турнірі беруть шість команд. Базовими аренами для команд у чемпіонаті є три майданчики: київський Палац спорту, арена Айсберг у Кременчуці та Льодовий стадіон у Калуші. У Києві домашні ігри проводять Сокіл та однойменний столичний клуб ХК Київ; Кременчук та Харківські Берсерки базуються на арені Айсберг, а калуський Легіон та херсонський Дніпро – на Івано-Франківщині у Калуші.
Відповідно до регламенту, турнір відбувається за класичною формулою розіграшу у два етапи: на першому кожен учасник зіграє по 30 матчів у регулярному сезоні, а на другому четвірка найкращих команд змагатиметься за медалі першості - у плей-оф. При цьому зустрічі за третє місце не передбачено – "бронзові" нагороди дістануться одному з двох невдах півфіналу, який посів вище місце у таблиці за підсумками гладкого чемпіонату.
Зазначимо, що регулярний чемпіонат триватиме до 5 березня 2023 року, а розіграш плей-оф відбудеться з 12 по 31 березня. На півфінальній та фінальній стадіях переможці визначатимуться у серії - до трьох перемог.
Серед головних нововведень регламенту ЧУ відзначаємо ліміт на легіонерів – відтепер у заявку змагань допускається максимум п’ять іноземців в одну команду, але при цьому діє повна заборона на участь у чемпіонаті України легіонерів з Росії та Білорусі.
Крім того, зазнала змін система нарахування очок: спортивна дирекція турніру після нетривалих експериментів УХЛ минулого сезону повернулася до звичної в Європі системи нарахування очок – трьох балів за перемогу в основний час (замість двох пунктів у сезоні-2021/22). Детальніше ознайомитись із регламентними документами змагань та розкладом матчів можна на сайті ФХУ у розділі Регламентні Документи.
Важливо наголосити, що з нового сезону Федерація хокею України не стала віддавати права на проведення змагань іншим структурам типу УХЛ і тому знову самостійно проводитиме першість країни під своєю юрисдикцією.
Чемпіонат України з хокею сезону 2022/23
6 жовтня 2022 року (четвер)
14:00. Київ - Берсерки 1:2
18:00. Сокіл - Кременчук 0:3
7 жовтня 2022 року (п’ятниця)
12:00. Сокіл - Берсерки 6:2
15:30. Київ - Кременчук 0:6
8 жовтня 2022 року (субота)
18:00. Легіон - Дніпро 4:7
9 жовтня 2022 року (неділя)
16:00. Дніпро - Легіон 3:1
15 жовтня 2022 року (субота)
14:00. Дніпро - ХК Київ 7:3
17:00. Кременчук - Харківські Берсерки 9:1
18:00. Легіон - Сокіл 0:5
16 жовтня (неділя)
11:00. Дніпро - Сокіл 4:6
11:00. Харківські Берсерки - Кременчук 0:4
16:00. Легіон - Київ 4:1
22 жовтня (субота)
14:00. Кременчук - Легіон 9:1
18:00. Харківські Берсерки - Дніпро 1:3
23 жовтня (неділя)
11:00. Харківські Берсерки - Легіон 3:6
13:30. Київ - Сокіл 0:7
16:00. Кременчук - Дніпро 2:3
24 жовтня (понеділок)
18:30. Сокіл - Київ 6:2
29 жовтня (субота)
14:00. Кременчук - ХК Київ 6:0
18:00. Харківські Берсерки - Сокіл 2:4
30 жовтня (неділя)
11:00. Кременчук - Сокіл 5:2
15:00. Харківські Берсерки - ХК Київ 6:1
18:00. Дніпро - Легіон 2:1
2 листопада (середа)
18:00. Дніпро - Кременчук 1:0
3 листопада (четвер)
18:00. Дніпро - Харківські Берсерки 2:0
18:30. Київ - Сокіл 1:6
4 листопада (п'ятниця)
18:00. Легіон - Харківські Берсерки 6:0
18 листопада (п'ятниця)
18:00. Київ - Легіон 3:1
19 листопада (субота)
14:00. Сокіл - Легіон 5:2
23 листопада (середа)
18:00. Легіон - Кременчук 4:3
25 листопада (п'ятниця)
14:00. Дніпро - Харківські Берсерки 9:0
18:00. Сокіл - ХК Київ 7:0
28 листопада (понеділок)
18:00. Легіон - Сокіл 2:5
29 листопада (вівторок)
18:00. Дніпро - Сокіл 5:2
30 листопада (середа)
18:00. Харківські Берсерки - Кременчук 1:7
3 грудня (субота)
14:00. ХК Київ - Харківські Берсерки 5:4
18:00. Сокіл - Кременчук 1:3
4 грудня (неділя)
11:00. ХК Київ - Кременчук 2:4
15:00. Сокіл - Харківські Берсерки 2:1
19 грудня (понеділок)
14:00. Сокіл - Легіон 7:2
14:00. Кременчук - Харківські Берсерки 13:4
18:00. ХК Київ - Дніпро 2:3
20 грудня (вівторок)
14:00. Сокіл - Дніпро 5:1
18:00. ХК Київ - Легіон 1:7
23 грудня (п'ятниця)
14:00. Дніпро - Кременчук 2:1
18:00. Легіон - Харківські Берсерки 5:3
24 грудня (субота)
14:00. Легіон - Кременчук 3:2
18:00. Дніпро - Харківські Берсерки 8:0
25 грудня (неділя)
11:00. Дніпро - Кременчук 4:5
15:00. Легіон - Харківські Берсерки 8:3
18:00. ХК Київ - Сокіл 0:6
14 січня (субота)
Легіон - Київ 5:4
15 січня (неділя)
Легіон - Київ 9:3
27 січня (п'ятниця)
14:00. Сокіл - Легіон - 2:1
18:00. Київ - Дніпро - 4:10
28 січня (субота)
11:00. Київ - Легіон - 4:3
15:00. Сокіл - Дніпро - 2:5
18:00. Кременчук - Харківські Берсерки - 6:3
30 січня (понеділок)
18:00. Сокіл - Дніпро - 3:0
31 січня (вівторок)
18:00. Київ - Дніпро - 1:4
2 лютого
14:00. Харківські Берсерки - Легіон - 2:14
18:00. Кременчук - Дніпро - 6:3
3 лютого
11:00. Харківські Берсерки - Дніпро - 3:12
15:00. Кременчук - Легіон - 5:4 ОВ
18:00. Сокіл - Київ - 4:1
10 лютого
18:00. Харківські Берсерки - Сокіл
11 лютого
14:00. Кременчук - Сокіл - 7:4
18:00. Харківські Берсерки - Київ - 2:4
12 лютого
11:00. Кременчук - Київ - 10:2
14 лютого
14:00. Харківські Берсерки - Кременчук 3:7
18:00. Дніпро - Сокіл 2:3 Б
15 лютого
14:00. Легіон - Сокіл 0:1 ОВ
18:00. Дніпро - ХК Київ 4:1
16 лютого
14:00. Дніпро - ХК Київ 13:3
18 лютого
14:00. ХК Київ - Кременчук 1:9
18:00. Сокіл - Харківські Берсерки 7:1
19 лютого
11:00. ХК Київ - Харківські Берсерки 3:1
15:00. Сокіл - Кременчук 2:0
18:00. Легіон - Дніпро 3:9
20 лютого
18:00. Дніпро - Легіон 3:1
25 лютого
14:00. Кременчук - Легіон 4:2
18:00. Харківські Берсерки - Дніпро 3:10
Турнірна таблиця:
26 лютого
11:00. Харківські Берсерки - Легіон
15:00. Кременчук - Дніпро