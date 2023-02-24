Едмонтон знищив Піттсбург, Анахайм обіграв Вашингтон: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
24 лютого
Коламбус – Міннесота – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Нью-Джерсі – Лос-Анджелес – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Піттсбург - Едмонтон - 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)
Тампа-Бей - Баффало - 5:6 (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
Вашингтон – Анахайм – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Детройт – Рейнджерс – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Сент-Луїс – Ванкувер – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Вегас – Калгарі – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Сіетл – Бостон – 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)
Сан-Хосе – Нешвілл – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2, 0:0)