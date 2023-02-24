Головне
Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:53 1945
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:08 38545 3
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:24 2646
Визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:50 2873
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 06:28 641
Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 01:50 615
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи
Сьогодні 00:50 19534
Збірна України поступилась Італії у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 23:55 883
Манчестер Юнайтед дотиснув Барселону, Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 1373
Кучер: Фарт був на боці АЕКа
Вчора 22:50 669
Прямі трансляції

Едмонтон знищив Піттсбург, Анахайм обіграв Вашингтон: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:10 217 0
Результати матчів НХЛ
Едмонтон знищив Піттсбург, Анахайм обіграв Вашингтон: Результати матчів НХЛ
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
24 лютого

Коламбус – Міннесота – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Нью-Джерсі – Лос-Анджелес – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Піттсбург - Едмонтон - 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Тампа-Бей - Баффало - 5:6 (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

Вашингтон – Анахайм – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Детройт – Рейнджерс – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Сент-Луїс – Ванкувер – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Вегас – Калгарі – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Сіетл – Бостон – 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)

Сан-Хосе – Нешвілл – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2, 0:0)

Коментарі ()
Популярне зараз
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 15270
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи 7653
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій 7824 1
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи 19534
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА 38545 3
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу 3815 1
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7748 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 2964
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11181
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 23941
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 8901
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106366