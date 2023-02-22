Вашингтон поступився Детройту: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
22 лютого
Вашингтон – Детройт 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Кароліна – Сент-Луїс 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Нью-Джерсі – Монреаль 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Тампа-Бей - Анагайм 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Баффало – Торонто 3:6 (0:4, 0:1, 3:1)
Нешвілл - Ванкувер 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, по булітах - 1:0)
Міннесота – Лос-Анджелес 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Чикаго - Вегас 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, по булітах - 1:0)
Едмонтон – Філадельфія 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)