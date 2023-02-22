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Вашингтон поступився Детройту: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 190 0
Результати матчів НХЛ
Вашингтон поступився Детройту: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
22 лютого

Вашингтон – Детройт 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Кароліна – Сент-Луїс  4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Нью-Джерсі – Монреаль  2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Тампа-Бей - Анагайм  6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Баффало – Торонто  3:6 (0:4, 0:1, 3:1)

Нешвілл - Ванкувер 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, по булітах - 1:0)

Міннесота – Лос-Анджелес  2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Чикаго - Вегас  3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, по булітах - 1:0)

Едмонтон – Філадельфія  4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

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