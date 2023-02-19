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Легіон - Дніпро 3:9: огляд матчу

Вчора 22:55 250 0
Легіон - Дніпро 3:9: огляд матчу
#Легіон, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро вчетверте переграв Легіон цього сезону і продовжив свою боротьбу за перше місце в регулярному чемпіонаті. 

Дніпро здобув 20-у перемогу у 26-ти матчах і обійшов Кременчук, який цього ж дня програв у Києві Соколу (0:2). Наразі херсонці поступаються киянам два очки у таблиці, але мають дві гри у запасі.

Завтра, 20 лютого, Дніпро та Легіон проведуть повторний матч між собою на Льодовій арені в Калуші о 18.00.

Чемпіонат України з хокею
19 лютого

Легіон (Калуш) - Дніпро (Херсон) 3:9 (0:2, 1:4, 2:3)

Шайби: 0:1 – О.Койда, 15:34. 0:2 – Тищенко (Ратушний), 17:04. 0:3 – Сидоренко (Кобильник, менш.), 21:42. 0:4 – Лєсніков (Кобильник), 24:27. 1:4 – Луговий (Кривоножкін), 30:25. 1:5 – Панков (Целогородцев), 31:00. 1:6 – Ревука, 35:00. 1:7 – Целогородцев, 40:33. 2:7 – Пойманов (Собченко), 41:51. 3:7 – Кривоножкін,  42:06. 3:8 – Ратушний, 57:56. 3:9 – Стецюра, 59:58.

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