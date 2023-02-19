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ХК Київ здолав Харківські Берсерки у чемпіонаті України

Сьогодні 16:25 209 0
Хонін оформив хет-трик у звітному матчі
ХК Київ здолав Харківські Берсерки у чемпіонаті України
#Харківські Берсерки, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, у матчі чемпіонату України з хокею сезону 2022/23 років ХК Київ переграв Харківські Берсерки.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Чемпіонат України з хокею
19 лютого

ХК Київ - Харківські Берсерки 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Хонін (Бондаренко, Росляков, – подв. більш.), 10:05. 1:1 – Кашевко (В. Мурин), 26:06. 2:1 – Хонін (Бега, Швачка, – більш.), 45:21. 3:1 – Хонін (п.в.), 59:47

Київ: Безхлібний; Вол. Гаврилюк – Дворецький, Бондаренко – Швачка – Є. Тимченко; Хонін – Щербатюк, Бега – Віт. Гаврилюк – Росляков; Лаврик, Шилкін – Яценко – Зик; Древаль – Назарага – Горбунов. Тренер – Євген Нужин; асистент – Артем Зіязітдінов

Харківські Берсерки: Касатонов; Мельников – Кленов, Легачев – Секірко – Безуглий; Абдуллаєв – Наливайко, Карнаух – В. Мурин – Кашевко; Бондарцев – Д. Мельник, Омельчук – Осадчий – Єфимочкін; Дерев’янко – Горбунов, Ружицький – Д. Мазур – Соляник. Тренер – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Кидки: 27 (6 +12 + 9) – 43 (13 + 10 + 20)

Штраф: 8 (4 + 0 + 4) – 10 (6 + 2 + 2)

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