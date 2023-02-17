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Жіноча збірна Туреччини знялася з чемпіонату світу через землетрус

Сьогодні 08:49 225 0
Причиною став землетрус, який стався 6 лютого
Жіноча збірна Туреччини знялася з чемпіонату світу через землетрус

Джерело - Inside the games.

Жіноча збірна Туреччини не братиме участь в іграх дивізіону 2B чемпіонату світу, які розпочнуться 20 лютого в південноафриканському Кейптауні.

Про це повідомляє Inside the games.

Міністерство молоді та спорту країни відклало проведення всіх національних та міжнародних спортивних заходів через наслідки землетрусу, який стався 6 лютого.

За 6 днів Туреччина мала зіграти проти Південної Африки, Хорватії, Нової Зеландії та Бельгії.

Раніше турецький клуб знявся з чемпіонату через землетрус.

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