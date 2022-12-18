Лос-Анджелес по булітах обіграв Сан-Хосе: Результати матчів НХЛ

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
18 грудня
Бостон - Коламбус 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Едмонтон - Анахайм 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Вашингтон - Торонто 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Філадельфія - Рейнджерс 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Монреаль - Тампа-Бей 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Кароліна - Даллас 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
Нью-Джерсі Флорида 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Колорадо - Нашвілл 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Арізона - Баффало 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Вегас - Айлендерс 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Ванкувер - Вінніпег 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Лос-Анджелес - Сан-Хосе 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 2:1)