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Лос-Анджелес по булітах обіграв Сан-Хосе: Результати матчів НХЛ

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Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Лос-Анджелес по булітах обіграв Сан-Хосе: Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
18 грудня

Бостон - Коламбус 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Едмонтон - Анахайм 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Вашингтон - Торонто 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Філадельфія - Рейнджерс 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Монреаль - Тампа-Бей 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Кароліна - Даллас 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Нью-Джерсі Флорида 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Колорадо - Нашвілл 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Арізона - Баффало 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Вегас - Айлендерс 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Ванкувер - Вінніпег 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Лос-Анджелес - Сан-Хосе 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 2:1)

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