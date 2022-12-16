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Збірна України U-20 розгромила Південну Корею на чемпіонаті світу

Вчора 23:59 635 1
Це вже четверта перемога українців у групі
Збірна України U-20 розгромила Південну Корею на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, збірна України U-20 розгромила Південну Корею в межах чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Матч завершився з рахунком 7:1.

Це вже четверта перемога українців у групі, до цього команда здолала Італію (4:0), Польщу (5:2) та Естонію (3:2). Переможець турніру підніметься до дивізіону 1A.

Останній і вирішальний матч на чемпіонаті світу збірна України (U-20) зіграє 17 грудня проти молодіжної команди Японії, яка після чотирьох турів має у своєму активі три перемоги перемогу і одну поразку в овертаймі. Японці мають у своєму доробку 10 очок і відстають у таблиці від України на два бали.

Чемпіонат світу з хокею U-20 
Дивізіон 1B
16 грудня

Збірна України (U20) - Збірна Південна Корея (U20) 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Шайби: 1:0 – Грабовецький (Садовіков, Царковський, – більш.), 04:24. 2:0 – Дубський (Ковальчук), 25:16. 3:0 – Грабовецький (Панасенко, Волков, – більш.), 36:20. 4:0 – Садовіков (Царковський, Волков, – більш.), 38:43. 4:1 – Кім Сан-Йоб (Кон Ю-Чан, – більш.), 39:59. 5:1 – Грабовецький (Шамардін, Панасенко), 45:45. 6:1 – Трахт (Коржилецький), 50:16. 7:1 – Трахт (Коржилецький, Дахновський, – більш.), 55:09.

Україна: Арцатбанов; Портной – Дахновський, Трошкін – Волков, Шамардін – Сушков, Кісельов; Коржилецький – Белік – Трахт, Грабовецький – Царковський – Панасенко, Ковальчук – Дубський – Атаманчук, Красножон – Садовіков – Сібілевич. Тренер – Олександр Бобкін.

Кидки: 52 (17+25+10) – 18 (9+5+4).

Штраф: 12 – 16.

Турнірна таблиця:

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