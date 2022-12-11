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Збірна України розгромила Італію на чемпіонаті світу U-20

Сьогодні 23:24 252 0
Збірна України розгромила Італію на чемпіонаті світу U-20

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру чемпіонату світу з хокею U-20 у Дивізіоні 1B молодіжна збірна України впевнено переграла Італію.

Українські хокеїсти розібралися з Італією з рахунком 4:0. 

12 грудня Україна U-20 проведе матч проти Польщі.

Чемпіонат світу з хокею U-20 
Дивізіон 1B
11 грудня

Італія U-20 - Україна U-20 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 30:23 Панасенко (Царковський) - 0:1, 30:55 Сидоренко (Шамардін) - 0:2, 33:40 Трахт (Коржилецький, Дахновський - більш) - 0:3, 46:31 Ковальчук (Сидоренко) - 0:4

Південна Корея U-20 - Японія U-20 3:5

Польща U-20 - Естонія U-20 4:3 ОВ

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