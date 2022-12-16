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Гашек: Сьогодні я закінчив лист до НХЛ, WTA і ATP

Сьогодні 23:16 100 0
Чеський хокеїст розкритикував організації за «підтримку російської війни».
Гашек: Сьогодні я закінчив лист до НХЛ, WTA і ATP
#Гашек

Джерело - Чемпіон.

Чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек написав листа до НХЛ, WTA і ATP.

Про це він повідомив у Твіттері.

Гашек розкритикував організації за "підтримку російської війни".

"Сьогодні я закінчив лист до НХЛ, WTA і ATP. Я перекладу на англійську протягом наступних кількох днів і відправлю наступного тижня. Цього разу, на відміну від березня, коли я писав лише НХЛ (комісару Гері Беттману), я також представлю його публіці", - написав Гашек.

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