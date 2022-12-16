Гашек: Сьогодні я закінчив лист до НХЛ, WTA і ATP

Чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек написав листа до НХЛ, WTA і ATP.

Про це він повідомив у Твіттері.

Гашек розкритикував організації за "підтримку російської війни".

"Сьогодні я закінчив лист до НХЛ, WTA і ATP. Я перекладу на англійську протягом наступних кількох днів і відправлю наступного тижня. Цього разу, на відміну від березня, коли я писав лише НХЛ (комісару Гері Беттману), я також представлю його публіці", - написав Гашек.