Головне
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
Вчора 17:45 4581
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:00 519
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 18:17 1496
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Вчора 11:10 727
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Вчора 09:10 425
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
14.12.2022 23:32 931
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
14.12.2022 22:55 719
Франція - Марокко 2:0. Як це було
14.12.2022 22:54 11867 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
14.12.2022 21:24 1336
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
14.12.2022 14:10 502
Прямі трансляції

Збірна України поступилася Франції

Сьогодні 08:12 146 0
Збірна України поступилася Франції на турнірі трьох націй
Збірна України поступилася Франції

Джерело - Чемпіон.

У рамках турніру трьох націй збірна України з хокею поступилась команді Франції.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь французів.

Турнір трьох націй

15 грудня

Франція – Україна 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Боск (Сімонсен, О. Даер, – більш.), 17:28. 2:0 – Онно (Майя, Фабр), 29:21. 3:0 – Майя (Матіма, Бруш, – подв. більш.), 53:44

Україна: Захарченко; Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Коренчук – Німенко – Пересунько; Ратушний – Григор’єв, Лялька – Мазур – Кривошапкін; Гребеник – Андрейків, Ворона – Ружніков – Панченко; Александров – Чіканцев, Бородай – Варава – Целогородцев. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Коментарі ()
Популярне зараз
Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" 1952
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 1595
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 1496
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ 4581
Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією 1988
Тренер Марокко пояснив поразку збірній Франції Тренер Марокко пояснив поразку збірній Франції 1353
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3918 2
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47558 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 26140
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22632
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 8105
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 39156