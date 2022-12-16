Збірна України поступилася Франції

Джерело - Чемпіон.
У рамках турніру трьох націй збірна України з хокею поступилась команді Франції.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь французів.
Турнір трьох націй
15 грудня
Франція – Україна 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 – Боск (Сімонсен, О. Даер, – більш.), 17:28. 2:0 – Онно (Майя, Фабр), 29:21. 3:0 – Майя (Матіма, Бруш, – подв. більш.), 53:44
Україна: Захарченко; Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Коренчук – Німенко – Пересунько; Ратушний – Григор’єв, Лялька – Мазур – Кривошапкін; Гребеник – Андрейків, Ворона – Ружніков – Панченко; Александров – Чіканцев, Бородай – Варава – Целогородцев. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук