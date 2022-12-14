Баффало знищило Лос-Анджелес: Результати матчів НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 грудня
Детройт – Кароліна 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Торонто – Анахайм 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Тампа-Бей - Сіетл 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Нью-Джерсі – Даллас 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Флорида – Колумбус 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Баффало – Лос-Анджелес 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)
Бостон – Айлендерс 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по булітах – 2:1)
Вінніпег – Вегас 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)
Нешвілл – Едмонтон 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)
Чикаго – Вашингтон 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)
Колорадо – Філадельфія 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Сан-Хосе – Аризона 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)