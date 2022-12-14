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Баффало знищило Лос-Анджелес: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:52 238 0
Результати матчів НХЛ
Баффало знищило Лос-Анджелес: Результати матчів НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 грудня

Детройт – Кароліна  0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Торонто – Анахайм  7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Тампа-Бей - Сіетл  6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Нью-Джерсі – Даллас 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Флорида – Колумбус  4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Баффало – Лос-Анджелес  6:0 (0:0, 0:0, 6:0)

Бостон – Айлендерс  4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по булітах – 2:1)

Вінніпег – Вегас  5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

Нешвілл – Едмонтон  3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Чикаго – Вашингтон  3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Колорадо – Філадельфія  3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Сан-Хосе – Аризона  3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

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