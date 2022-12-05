Шахрайчук назвав склад збірної України на грудневі збори

Джерело - ФХУ.

Національна збірна України з хокею на грудневому навчально-тренувальному зборі використає 28 хокеїстів.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Збірна України в повному складі збереться 13 грудня в польському Кракові, а звідти вирушить авіарейсом до Марселя.

Склад збірної України на грудневі збори

Воротарі: Едуард Захарченко (Дніпро), Богдан Дьяченко (Харківські Берсерки), Кирило Кучер (Кременчук)

Оборонці: Денис Матусевич, Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко (всі – Кременчук"), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – Дніпро), Андрій Григор’єв (Сокіл), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща), Віталій Андрейків (Заґлембе, Польща), Олександр Александров (Подгале, Польща)

Нападники: Вадим Мазур, Василь-Юрій Качан (обидва – Сокіл), Віталій Лялька, Гліб Кривошапкін, Ілля Сеник (усі – Кременчук), Денис Бородай, Артем Целогородцев, Дмитро Попережай, Данило Тищенко, Микита Лесников (усі – Дніпро), Ілля Коренчук (Енерґа, Польща), Дмитро Німенко (Бріасон, Франція), Олександр Пересунько (Уйпешт, Угорщина), Олексій Ворона (Подгале, Польща), Микита Ружніков, Ярослав Панченко (обоє – Енергія, Литва), Михайло Гуфт-Соколов (Гьохштадтер, Німеччина)

У вище наведеному списку є четверо абсолютних дебютантів національної збірної України – Василь-Юрій Качан з Сокола, Дмитро Попережай, Данило Тищенко і Микита Лесников з херсонського Дніпра.

У Марселі збірна України проведе три матчі. Два з них – у рамках Єврочелленджу проти французів (15 грудня) і поляків (16 грудня). Ще один поєдинок – 14 грудня проти збірної Франції – носитиме статус товариського.

Зауважимо, що збірні Франції і Польщі представляють другий за силами ешелон світового хокею – 1А. Україна виступає в третьому дивізіоні – 1В. Керівництво Федерації хокею України і тренерський штаб нашої національної команди мають амбітні цілі з повернення збірної до еліти світового хокею. Нинішній етап Єврочелленджу – один із етапів підготовки команди до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться навесні 2023 року.

Додамо, що в середині листопада збірна України успішно виступила на Меморіалі Тамаша Шаркозі в угорській столиці Будапешті, де посіла третє місце поміж шести команд, кожна з яких вища за нас за класом. Українці перемогли 2:1 в овертаймі команду Італії, також в овертаймі поступилися 1:2 збірній Словенії (обидві команди представляють дивізіон 1А) і перемогли 2:1 збірну Угорщини, яка цьогоріч повернулася в ТОП-дивізіон чемпіонату світу.