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Двоє українських суддів працюватимуть на чемпіонаті світу

Сьогодні 13:30 265 0
Двоє українських суддів працюватимуть на чемпіонаті світу

Джерело - fhu.com.ua.

Двоє українських судді отримали від Міжнародної федерації хокею призначення на чемпіонати світу 2023 року.

Про це повідомляє ФХУ.

Андрій Кіча в статусі арбітра працюватиме на чемпіонаті світу серед національних збірних у дивізіоні 1В.

У суддівському доробку Кічи вже є чотири першості планети у статусі головного рефері. Він працював на семи чемпіонатах світу в елітному дивізіоні, а також на Олімпійських іграх-2010 у Ванкувері як лайнсмен.

Чемпіонат світу U18 серед юнаків у дивізіоні 1А у словенському місті Блед обслуговуватиме Олег Серебряков. Для нього це буде прем’єрна першість планети у кар’єрі.

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