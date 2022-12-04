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ХК Київ - Кременчук 2:4: огляд матчу

Сьогодні 15:39 166 0
Гніденку у 42 роки вдалося оформити гольовий дубль
ХК Київ - Кременчук 2:4: огляд матчу
#Кременчук, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

Аутсайдер чемпіонату України Київ зумів нав’язати боротьбу Кременчуку, але клас та майстерність лідера все ж таки не дозволили статися сенсації. 

Чемпіонат України з хокею
4 грудня

ХК Київ - Кременчук 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – Гніденко (Матусевич, – менш.), 11:06. 1:1 – Бондаренко (Попович), 29:34. 1:2 – Кривошапкін, 39:24. 1:3 – Геворкян (Кривенко), 42:39. 2:3 – Шилкін (Черемнов), 44:09. 2:4 – Гніденко (Тимченко, Брага), 48:26.

19:17 Брага (Київ) не реалізував штрафний кидок (воротар).

Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Вол.Гаврилюк – Лаврик, Нєвєров – Стоцький; Швачка – Куцевич – Бондаренко, Бега – Істомінов – Зик, Шилкін – Черемнов – Люлюк, Горбунов, Яценко. В.о. головного тренера – Сергій Нужин.

Кременчук: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Абдуллаєв; Лялька – Кривошапкін – Геворкян; С.Тимченко – Гніденко – Брага, Федоров, Б.Андрющенко; Тренер – Олександр Савицький;

Кидки: 13 (6+4+3) – 55 (20+12+23).

Штраф: 10 – 31.

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