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Бостон розгромив Колорадо, Міннесота здолала Анагайм: результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:41 157 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Бостон розгромив Колорадо, Міннесота здолала Анагайм: результати матчів НХЛ
#Анагайм, #Сіетл

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 13 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
4 грудня

Міннесота - Анагайм 5:4 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Тампа-Бей - Торонто 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Піттсбург - Сент-Луїс 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Філадельфія - Нью-Джерсі 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Оттава - Сан-Хосе 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Детройт - Вегас 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Бостон - Колорадо 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Едмонтон - Монреаль 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)

Рейнджерс - Чикаго 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Калгарі - Вашингтон 5:2 (1:1, 1:0, 3:1, 0:0)

Ванкувер - Аризона 3:2 ОВ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Сіетл - Флорида 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Лос-Анджелес - Кароліна 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

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