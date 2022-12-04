Бостон розгромив Колорадо, Міннесота здолала Анагайм: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 13 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
4 грудня
Міннесота - Анагайм 5:4 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Тампа-Бей - Торонто 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Піттсбург - Сент-Луїс 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Філадельфія - Нью-Джерсі 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Оттава - Сан-Хосе 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Детройт - Вегас 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Бостон - Колорадо 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Едмонтон - Монреаль 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)
Рейнджерс - Чикаго 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Калгарі - Вашингтон 5:2 (1:1, 1:0, 3:1, 0:0)
Ванкувер - Аризона 3:2 ОВ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Сіетл - Флорида 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Лос-Анджелес - Кароліна 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)