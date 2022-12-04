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Сокіл - Кременчук 1:3: огляд матчу

Сьогодні 11:25 181 0
Сокіл - Кременчук 1:3: огляд матчу
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею Кременчук святкував перемогу над київським Соколом.

Чемпіонат України з хокею
3 грудня

Сокіл (Київ) - Кременчук 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – Тимченко (Брага, Варава), 05:04. 1:1 – Янішевський, 25:24. 1:2 – Матусевич (Сібілевич, Середницький), 47:13. 1:3 – Лялька (Брага, Матусевич), 59:58

Сокіл: Сердюк; Полоницький – Сисак, Чердак – Мазур – Слюсар; Вол. Алексюк – Євсейчик, Благий – Качан – Янішевський; Горлушко – Вал. Алексюк, Костромітін – Бондарєв – Говорушко, Жеребко, Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

Кременчук: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Ігнатенко – Кругляков, Тиченко – Гніденко – Брага; Максименко – Варава, Геворкян – Федоров – Андрющенко; Абдуллаєв, Середницький – Кривенко, Сібілевич. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

Кидки: 36 (10 + 12 + 14) – 37 (21 + 7 + 9)

Штраф: 14 (6 + 2 + 6) – 12 (0 + 4 + 8)

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