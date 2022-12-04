Головне
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC
Сьогодні 00:13 44830
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 09:39 605
Франція зіграє з Польщею, Англія - з Сенегалом: розклад матчів 4 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 318
Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:48 779
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 04:17 884
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти
Сьогодні 04:15 14765
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою
Сьогодні 03:45 3471
Ф'юрі - Чісора: Як це було
Сьогодні 00:09 13127
Збірна Аргентини з труднощами перемогла Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:58 800
Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів
Вчора 22:12 1670
Прямі трансляції

Кременчук переграв Сокіл у матчі чемпіонату України

Сьогодні 09:26 206 0
Кременчук переграв Сокіл у матчі чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею Кременчук святкував перемогу над київським Соколом.

Чемпіонат України з хокею
3 грудня

Сокіл (Київ) - Кременчук 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – Тимченко (Брага, Варава), 05:04. 1:1 – Янішевський, 25:24. 1:2 – Матусевич (Сібілевич, Середницький), 47:13. 1:3 – Лялька (Брага, Матусевич), 59:58

Сокіл: Сердюк; Полоницький – Сисак, Чердак – Мазур – Слюсар; Вол. Алексюк – Євсейчик, Благий – Качан – Янішевський; Горлушко – Вал. Алексюк, Костромітін – Бондарєв – Говорушко, Жеребко, Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

Кременчук: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Ігнатенко – Кругляков, Тиченко – Гніденко – Брага; Максименко – Варава, Геворкян – Федоров – Андрющенко; Абдуллаєв, Середницький – Кривенко, Сібілевич. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

Кидки: 36 (10 + 12 + 14) – 37 (21 + 7 + 9)

Штраф: 14 (6 + 2 + 6) – 12 (0 + 4 + 8)

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти 14765
Ф'юрі - Чісора: Як це було Ф'юрі - Чісора: Як це було 13127
Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою 4424
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 5046
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC 44830
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 8430
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30936 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17272 26
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21915
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 21739 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2295
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19655