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У матчі чемпіонату України з хокею Київ здобув вольову перемогу над Харківськими Берсерками.

Чемпіонат України з хокею

3 грудня

ХК Київ - Харківські Берсерки 5:4 ОВ (0:0, 2:2, 2:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – Істомінов (Стоцький, Вол.Гаврилюк), 22:58. 1:1 – Деревянко (Матвієнко, подв. більш.), 27:58. 2:1 – Швачка (Куцевич, Віт.Гаврилюк), 30:21. 2:2 – Безуглий (Секірко, більш.), 39:38. 2:3 – Абаджян (Матвієнко), 43:36. 3:3 – Шилкін (Люлюк), 50:20. 3:4 – Мурин (Безуглий), 55:05. 4:4 – Попович (Бондаренко, – більш.), 59:10. 5:4 – Дворецький (Куцевич, – більш.), 61:44.

Київ: Безхлібний; Дворецький – Попович, Хонін – Щербатюк, М.Васильєв – Стоцький; Вол.Гаврилюк – Лаврик; Є.Тимченко – Куцевич – Бондаренко, Бега – Швачка – Віт.Гаврилюк, Шилкін – Черемнов – Люлюк, Зик – Нєвєров – Істомінов. В.о. головного тренера – Сергій Нужин.

Харківські Берсерки: Дьяченко. Пруський – Матвієнко, Мельников – Горбунов, Кльонов – Мельник; Омельчук – Секірко – Безуглий, Деревянко – Вал.Мурин – Абаджян, Соляник – Осадчий – Бондарцев. В.о. головного тренера – Павло Легачев.