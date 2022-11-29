Дніпро переміг Сокіл та очолив турнірну таблицю УХЛ

Херсонський клуб здобув сьому перемогу поспіль

Джерело - Чемпіон.

У матчі української хокейної ліги Дніпро переграв київський Сокіл.

Матч завершився з рахунком 5:2. Ця перемога дозволила херсонській команді повернути собі перше місце у таблиці.

Українська хокейна ліга

29 листопада

Дніпро (Херсон) - Сокіл (Київ) 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 - Вал.Алексюк (Бабинець, Благий), 4:00. 1:1 - Целогородцев (Попережай, Дворник), 13:10. 2:1 - Лесніков (Попережай, Дворник), 14:54. 2:2 - Бабинець (Благий, Вал.Алексюк), 31:44. 3:2 - Щербак (Бородай, Кобильник), 37:16. 4:2 - Ратушний (Ревука, Тищенко), 47:07. 5:2 - Целогородцев (Попережай, Лесніков), 52:47.

Дніпро: Сулютін; Бойко - Ратушний, Гребеник - Лесніков, Портной - Панков, Сичинський; Д.Попережай - М.Дворник - Целогородцев, Бородай - Кобильник - Щербак, Цюра - Тищенко - Ревука. Тренер - Олександр Бобкін.

Сокіл: Сердюк; Гайдук - Григор’єв, Вол. Алексюк - Сисак, М.Полоницький - Горлушко, Євсейчик; Чердак - Мазур - Слюсар, Благий - Вал. Алексюк - Бабинець, Янішевський - Качан - Говорушко, Костромітін, Жеребко. Тренер - Костянтин Сімчук;