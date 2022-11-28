Сокіл розібрався з Легіоном у чемпіонаті України

Сокіл лідирує у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Сокіл у матчі чемпіонату України обіграв Легіон.

Матч завершився з рахунком 5:2.

Чемпіонат України

28 листопада

Легіон (Калуш) – Сокіл (Київ) 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Шайби: 0:1 – Вал. Алексюк (Сисак, Чердак, – більш.), 20:56. 0:2 – Григор’єв (Чердак, Мазур, – подв. більш.), 27:13. 0:3 – Качан (Слюсар, Мазур, – більш.), 28:28. 0:4 – Євсейчик (Говорушко), 30:45. 0:5 – Благий (Вал. Алексюк, Янішевський), 46:02. 1:5 – Ромащенко (Луговий, Захаров, – більш.), 54:30. 2:5 – Таран (Кривоножкін, Ромащенко, – більш.), 57:55

Легіон: Аріпов (В. Попережай, 30:45); Таран – Кугут, Луговий – Захаров – Ромащенко; Сірченко – Філімонов, Дурдиєв – Халін – Олійник; Явний – Бабчук, Собченко – Кривоножкін – Пойманов; Терешко – Крайник, Дуюн – О. Васильєв – Когут. Тренер – Альберт Шафіков; асистент – Сергій Вітер

Сокіл: Сердюк; Гайдук – Григор’єв, Чердак – Мазур – Слюсар; Вол. Алексюк – Сисак, Благий – Вал. Алексюк – Янішевський; Полоницький – Горлушко, Костромітін – Качан – Говорушко; Євсейчик, Жеребко. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв