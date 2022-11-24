Сіетл здолав Сан-Хосе, Сент-Луїс поступився Баффало: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
24 листопада
Детройт - Нашвілл 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Піттсбург - Калгарі 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:2)
Нью-Джерсі - Торонто 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Флорида - Бостон 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Коламбус - Монреаль 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Кароліна - Арізона 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Баффало - Сент-Луїс 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Міннесота - Вінніпег 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Вашингтон - Філадельфія 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Айлендерс - Едмонтон 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Даллас - Чикаго 6:4 (1:0, 0:3, 5:1)
Колорадо - Ванкувер 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Вегас - Оттава 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Сіетл - Сан-Хосе 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)
Анагайм - Рейнджерс 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)