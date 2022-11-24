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Сіетл здолав Сан-Хосе, Сент-Луїс поступився Баффало: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 11:59 313 0
Результати матчів НХЛ
Сіетл здолав Сан-Хосе, Сент-Луїс поступився Баффало: Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
24 листопада

Детройт - Нашвілл 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Піттсбург - Калгарі 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:2)

Нью-Джерсі - Торонто 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Флорида - Бостон 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Коламбус - Монреаль 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Кароліна - Арізона 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Баффало - Сент-Луїс 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Міннесота - Вінніпег 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Вашингтон - Філадельфія 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Айлендерс - Едмонтон 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Даллас - Чикаго 6:4 (1:0, 0:3, 5:1)

Колорадо - Ванкувер 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Вегас - Оттава 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Сіетл - Сан-Хосе 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)

Анагайм - Рейнджерс 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

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