Бостон дотиснув Тампу: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
22 листопада
Нью-Джерсі – Едмонтон – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Філадельфія – Калгарі – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Тампа-Бей - Бостон - 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Вінніпег – Кароліна – 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
Торонто – Айлендерс – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Нешвілл - Аризона - 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по булітах - 4:3)
Сент-Луїс – Анахайм – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Даллас - Колорадо - 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по булітах - 0:1)
Сан-Хосе – Оттава – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0, 0:0)
Ванкувер – Вегас – 4:5 (0:0, 1:2, 3:3, 0:0)