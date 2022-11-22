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Бостон дотиснув Тампу: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:55 251 0
Результати матчів НХЛ
Бостон дотиснув Тампу: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
22 листопада

Нью-Джерсі – Едмонтон – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Філадельфія – Калгарі – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Тампа-Бей - Бостон - 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Вінніпег – Кароліна – 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)

Торонто – Айлендерс – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Нешвілл - Аризона - 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по булітах - 4:3)

Сент-Луїс – Анахайм – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Даллас - Колорадо - 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по булітах - 0:1)

Сан-Хосе – Оттава – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0, 0:0)

Ванкувер – Вегас – 4:5 (0:0, 1:2, 3:3, 0:0)

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