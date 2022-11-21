Троє гравців Сокола виступатимуть у Канаді

Три гравці Сокола перейшли до Юніорської хокейної ліги Канади

Три хокеїсти київського Сокола продовжать свою кар’єру в Юніорській хокейній лізі Канади.

Про це повідомляє ФХУ.

Воротар Дмитро Кубрицький та нападник Гавриїл Сімчук перейшли в Дофін Кінгз, який виступає у MJHL. Брат Гавриїла, Михайло Сімчук, перебрався в Брукс Бандітс із AJHL.

Кубрицький – воротар року у сезоні 2020/21. З минулого року кіпер викликається до національної збірної України, зігравши за неї на ЧС-2022 у дивізіоні 1В.

Гавриїл Сімчук у поточному сезоні закинув чотири шайби і віддав два асисти у шести матчах чемпіонату України. 16-річний хокеїст є гравцем юнацької збірної країни.

Щодо Михайла Сімчука, то він виступав в Україні за київський Сокіл з 2020 року і став зі столичним клубом чемпіоном країни. Також Сімчук – гравець національної збірної України.