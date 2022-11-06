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Анагайм здолав Сан-Хосе, Даллас переграв Едмонтон: результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:25 149 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Анагайм здолав Сан-Хосе, Даллас переграв Едмонтон: результати матчів НХЛ
#Вегас, #Монреаль, #Нашвілл, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 14 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
6 листопада

Детройт - Айлендерс 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Колумбус - Колорадо 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Вінніпег - Чикаго 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Едмонтон - Даллас 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Вашингтон - Аризона 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Торонто - Бостон 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Тампа-Бей - Баффало 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Піттсбург - Сіетл 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Оттава - Філадельфія 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Монреаль - Вегас 4:6 (1:1, 0:1, 3:4)

Калгарі - Нью-Джерсі 3:4 ОВ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

Ванкувер - Нашвілл 3:4 Б (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Сан-Хосе - Анагайм 4:5 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Лос-Анджелес - Флорида 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

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