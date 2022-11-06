Анагайм здолав Сан-Хосе, Даллас переграв Едмонтон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 14 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
6 листопада
Детройт - Айлендерс 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Колумбус - Колорадо 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Вінніпег - Чикаго 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Едмонтон - Даллас 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Вашингтон - Аризона 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Торонто - Бостон 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Тампа-Бей - Баффало 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Піттсбург - Сіетл 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Оттава - Філадельфія 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Монреаль - Вегас 4:6 (1:1, 0:1, 3:4)
Калгарі - Нью-Джерсі 3:4 ОВ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Ванкувер - Нашвілл 3:4 Б (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Сан-Хосе - Анагайм 4:5 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Лос-Анджелес - Флорида 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)