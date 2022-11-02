Дніпро знову обіграв Кременчук у чемпіонаті України

Дніпро вдруге у сезоні переграв лідера сезону Кременчук.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь клубу з Херсону.

Найкращий воротар жовтня за версією ліги Едуард Захарченко відбив 47 кидків.

Чемпіонат України

2 листопада

Дніпро (Херсон) – Кременчук 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – Д.Попережай (Ратушний, Захарченко. – більш.), 34:47.

Дніпро: Захарченко; Лесніков – Ратушний, Гребеник – Портной, Бойко – Сичінський; Д.Попережай – М.Дворник – Целогородцев, Олійник – Кобильник – Щербак, О.Койда – Тищенко – Ревука, Цюра. Тренер – Олександр Бобкін.

Кременчук: Макаренко (56:15); Матусевич – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Абдуллаєв – Середницький; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Геворкян – Б.Андрющенко – С.Тимченко, Федоров – Гніденко – Брага. Тренер – Олександр Савицький.