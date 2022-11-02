Головне
Лейпциг розгромив Шахтар у Лізі чемпіонів
Сьогодні 21:33 58
Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було
Сьогодні 21:31 4976
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО
Сьогодні 21:09 765
Шахтар пропустив швидкий гол від Лейпцига в ЛЧ - Нкунку оригінально відсвяткував - ВІДЕО
Сьогодні 20:13 786
Усик назвав місце бою з Ф'юрі
Сьогодні 19:55 273
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Сьогодні 19:52 4496
Реал зацікавлений у підписанні Мудрика
Сьогодні 18:38 355
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Лейпцигом
Сьогодні 18:25 361
Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю
Сьогодні 14:38 229
Кандидатуру Гутцайта запропонували на посаду президента НОК України
Сьогодні 09:39 397
Прямі трансляції

Дніпро знову обіграв Кременчук у чемпіонаті України

Сьогодні 20:52 131 0
Дніпро знову обіграв Кременчук у чемпіонаті України

Дніпро вдруге у сезоні переграв лідера сезону Кременчук.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь клубу з Херсону.

Найкращий воротар жовтня за версією ліги Едуард Захарченко відбив 47 кидків.

Чемпіонат України

2 листопада

Дніпро (Херсон) – Кременчук 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – Д.Попережай (Ратушний, Захарченко. – більш.), 34:47.

Дніпро: Захарченко; Лесніков – Ратушний, Гребеник – Портной, Бойко – Сичінський; Д.Попережай – М.Дворник – Целогородцев, Олійник – Кобильник – Щербак, О.Койда – Тищенко – Ревука, Цюра. Тренер – Олександр Бобкін.

Кременчук: Макаренко (56:15); Матусевич – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Абдуллаєв – Середницький; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Геворкян – Б.Андрющенко – С.Тимченко, Федоров – Гніденко – Брага. Тренер – Олександр Савицький.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів 1244
Дніпро - Кременчук - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат України з хокею Дніпро - Кременчук - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат України з хокею 895
Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3680
Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів 1974
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4496
Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було 4976
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 258922
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19468 7
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123197
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2011
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16524
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93605 1