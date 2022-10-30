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Кременчук - Сокіл 5:2: огляд матчу

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Кременчук - Сокіл 5:2: огляд матчу
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з хокею київський Сокіл програв Кременчуку.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею
30 жовтня

Кременчук - Сокіл (Київ) 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Кривошапкін (Лялька, Сенік), 02:40. 2:0 – Сенік (Кривошапкін, Ігнатенко), 05:34. 3:0 – Лялька, 11:33. 4:0 – Тимченко (Т. Савицький, Сібілевич), 32:07. 4:1 – Благий (Горлушко, Бабинець), 35:05. 4:2 – Німенко (Костромітін), 40:56. 5:2 – Лялька (Кривошапкін, Сенік, – подв. більш.), 55:36.

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