Кременчук впевнено переміг Сокіл: результати матчів чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з хокею київський Сокіл програв Кременчуку.

Чемпіонат України з хокею

30 жовтня

Кременчук - Сокіл (Київ) 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Кривошапкін (Лялька, Сенік), 02:40. 2:0 – Сенік (Кривошапкін, Ігнатенко), 05:34. 3:0 – Лялька, 11:33. 4:0 – Тимченко (Т. Савицький, Сібілевич), 32:07. 4:1 – Благий (Горлушко, Бабинець), 35:05. 4:2 – Німенко (Костромітін), 40:56. 5:2 – Лялька (Кривошапкін, Сенік, – подв. більш.), 55:36.

Сьогодні у чемпіонаті України буде зіграно ще два матчі:

15:00. Харківські Берсерки - Київ

18:00. Дніпро - Легіон