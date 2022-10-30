Рейнджерс здолали Даллас, Айлендер переграли Колорадо: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
30 жовтня
Даллас - Рейнджерс 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
Флорида - Оттава 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Сан-Хосе - Тампа-Бей 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Баффало - Чикаго 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
Детройт - Міннесота 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Лос-Анджелес - Торонто 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Сент-Луїс - Монреаль 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)
Філадельфія - Кароліна 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
Айлендерс - Колорадо 5:4 (0:0, 1:3, 4:1)
Нашвілл - Вашингтон 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Калгарі - Едмонтон 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Сієтл - Піттсбург 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)