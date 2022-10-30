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Рейнджерс здолали Даллас, Айлендер переграли Колорадо: результати матчів НХЛ

Сьогодні 12:39 147 0
Рейнджерс здолали Даллас, Айлендер переграли Колорадо: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
30 жовтня

Даллас - Рейнджерс 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Флорида - Оттава 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Сан-Хосе - Тампа-Бей 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Баффало - Чикаго 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Детройт - Міннесота 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Лос-Анджелес - Торонто 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Сент-Луїс - Монреаль 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)

Філадельфія - Кароліна 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Айлендерс - Колорадо 5:4 (0:0, 1:3, 4:1)

Нашвілл - Вашингтон 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Калгарі - Едмонтон 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Сієтл - Піттсбург 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

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