Даллас переграв Вашингтон, Едмонтон дотиснув Чикаго: Результати матчів НХЛ

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
28 жовтня
Бостон – Детройт 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Баффало – Монреаль 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Оттава – Міннесота 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Філадельфія – Флорида 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Нешвілл – Сент-Луїс 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Чикаго – Едмонтон 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)
Даллас – Вашингтон 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Сіетл – Ванкувер 4:5 (2:1, 1:2, 1:2, 0:0)
Сан-Хосе - Торонто 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, ОТ - 1:0)
Лос-Анджелес – Вінніпег 4:6 (3:2, 0:2, 1:2, 0:0)