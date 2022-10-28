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Даллас переграв Вашингтон, Едмонтон дотиснув Чикаго: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 145 0
Результати матчів НХЛ
Даллас переграв Вашингтон, Едмонтон дотиснув Чикаго: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

28 жовтня

Бостон – Детройт 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Баффало – Монреаль 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Оттава – Міннесота 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Філадельфія – Флорида 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Нешвілл – Сент-Луїс 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Чикаго – Едмонтон 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)

Даллас – Вашингтон 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Сіетл – Ванкувер 4:5 (2:1, 1:2, 1:2, 0:0)

Сан-Хосе - Торонто 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, ОТ - 1:0)

Лос-Анджелес – Вінніпег 4:6 (3:2, 0:2, 1:2, 0:0)

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