Головне
Гол Мудрика приніс Шахтарю нічию із Селтіком у 5 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:49 932
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Сьогодні 00:38 899
Шахтар зіграв унічию із Селтіком, Реал поступився Лейпцигу: результати матчів Ліги Чемпіонів
Вчора 23:54 1160
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було
Вчора 23:48 5600
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО
Вчора 23:31 9334
Шахтар пропустив гол від Селтіка в матчі ЛЧ після невдалої гри на підбиранні - ВІДЕО
Вчора 22:58 990
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 21:15 1729
Шахтар переграв Селтік і вийшов у плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Вчора 18:16 719
Романчук пропустить чемпіонат світу на короткій воді
Вчора 14:10 379
Дебелко — найкращий гравець 9 туру УПЛ
Вчора 13:39 276
Прямі трансляції

ФХУ підписала меморандум про співпрацю зі Всеукраїнською спілкою спортсменів

Сьогодні 05:05 151 0
ФХУ підписала меморандум про співпрацю зі Всеукраїнською спілкою спортсменів

Джерело - fhu.com.ua.

Федерація хокею України підписала меморандум щодо співпраці з Всеукраїнською спілкою спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

"Федерація хокею послідовно стоїть на захисті інтересів спортовців, це один із базових принципів нашої роботи.

Точніше, ми захищаємо права всіх суб’єктів хокейної спільноти, але гравців найбільше, бо в останні роки вистачало історій, коли спортовець не мав змоги захистити себе.

Укладення цього меморандуму - черговий послідовний крок у цій нашій діяльності. Вітаємо пана Бизова на посаді голови спілки і сподіваємося, що з його приходом організація почне функціонувати по-новому.

ФХУ всіляко сприятиме і підтримуватиме ініціативи спілки", - розповів президент ФХУ Георгій Зубко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2151
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 1729
Селтік - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Селтік - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2180
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО 9334
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було Селтік - Шахтар 1:1. Як це було 5600
Селтік - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2352
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16461
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16350
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 27817
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227037 5
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31741 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9596