ФХУ підписала меморандум про співпрацю зі Всеукраїнською спілкою спортсменів

Федерація хокею України підписала меморандум щодо співпраці з Всеукраїнською спілкою спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

"Федерація хокею послідовно стоїть на захисті інтересів спортовців, це один із базових принципів нашої роботи.

Точніше, ми захищаємо права всіх суб’єктів хокейної спільноти, але гравців найбільше, бо в останні роки вистачало історій, коли спортовець не мав змоги захистити себе.

Укладення цього меморандуму - черговий послідовний крок у цій нашій діяльності. Вітаємо пана Бизова на посаді голови спілки і сподіваємося, що з його приходом організація почне функціонувати по-новому.

ФХУ всіляко сприятиме і підтримуватиме ініціативи спілки", - розповів президент ФХУ Георгій Зубко.