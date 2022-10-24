Сокіл - ХК Київ 6:2: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У чемпіонаті України з хокею київський Сокіл обіграв ХК Київ.
Сокіл - ХК Київ 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
Шайби: 1:0 – Чердак (Вол. Алексюк), 00:44. 2:0 – Г. Сімчук (Німенко), 05:30. 3:0 – Мазур (Сисак), 19:21. 4:0 – Чердак (Бабинець, Мазур), 27:19. 5:0 – Говорушко (Горлушко), 52:13. 5:1 – Кіча (Дворецький), 52:55. 6:1 – Благий (Вол. Алексюк, – більш.), 54:19. 6:2 – Швачка (Бондаренко, Попович), 59:55
Сокіл: Бойко; Сисак – Горлушко, Чердак – Мазур – Бабинець; Вол. Алексюк – Євсейчик, Благий – Німенко – Г. Сімчук; Григор’єв – Гайдук, Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін; Полоницький, Говорушко. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв
Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Кіча – Невєров – Бондаренко; Щербатюк – Хонін, Шилкін – Росляков – Люлюк; Стоцький – М. Васильєв, Макоревич – Швачка – Зик; Назарага – Горбунов, Древаль – Яценко – Істомінов. Тренер – Дмитро Підгурський