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Сокіл - ХК Київ 6:2: Огляд матчу

Вчора 23:24 123 0
Огляд матчу Сокіл - ХК Київ
Сокіл - ХК Київ 6:2: Огляд матчу
#Сокіл, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з хокею київський Сокіл обіграв ХК Київ.

Чемпіонат України з хокею
24 жовтня

Сокіл - ХК Київ 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – Чердак (Вол. Алексюк), 00:44. 2:0 – Г. Сімчук (Німенко), 05:30. 3:0 – Мазур (Сисак), 19:21. 4:0 – Чердак (Бабинець, Мазур), 27:19. 5:0 – Говорушко (Горлушко), 52:13. 5:1 – Кіча (Дворецький), 52:55. 6:1 – Благий (Вол. Алексюк, – більш.), 54:19. 6:2 – Швачка (Бондаренко, Попович), 59:55

Сокіл: Бойко; Сисак – Горлушко, Чердак – Мазур – Бабинець; Вол. Алексюк – Євсейчик, Благий – Німенко – Г. Сімчук; Григор’єв – Гайдук, Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін; Полоницький, Говорушко. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Кіча – Невєров – Бондаренко; Щербатюк – Хонін, Шилкін – Росляков – Люлюк; Стоцький – М. Васильєв, Макоревич – Швачка – Зик; Назарага – Горбунов, Древаль – Яценко – Істомінов. Тренер – Дмитро Підгурський

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