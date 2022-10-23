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Київ - Сокіл (Київ) 0:7: огляд матчу

Сьогодні 21:25 119 0
Сокіл закинув сім сухихи шайб
Київ - Сокіл (Київ) 0:7: огляд матчу
#Сокіл, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з хокею київський Сокіл розгромив Київ.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею
23 жовтня

Київ - Сокіл (Київ) 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – Бабинець (Вол. Алексюк, - більш.), 03:19. 0:2 – Чердак (Мазур, Горлушко), 03:24. 0:3 – Німенко (Благий), 05:10. 0:4 – Благий (Німенко), 20:18. 0:5 – Чердак (Бабинець), 37:15. 0:6 – Вал. Алексюк (Горлушко), 43:21. 0:7 – Німенко (Янішевський, Григор’єв, - більш.), 46:13

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