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У чемпіонаті України з хокею київський Сокіл розгромив Київ.
Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Чемпіонат України з хокею
23 жовтня
Київ - Сокіл (Київ) 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Шайби: 0:1 – Бабинець (Вол. Алексюк, - більш.), 03:19. 0:2 – Чердак (Мазур, Горлушко), 03:24. 0:3 – Німенко (Благий), 05:10. 0:4 – Благий (Німенко), 20:18. 0:5 – Чердак (Бабинець), 37:15. 0:6 – Вал. Алексюк (Горлушко), 43:21. 0:7 – Німенко (Янішевський, Григор’єв, - більш.), 46:13