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Харківські Берсерки - Легіон 3:6: огляд матчу

Сьогодні 22:11 151 0
Команда з Калуша зробила камбек у третьому періоді матчу
Харківські Берсерки - Легіон 3:6: огляд матчу
#Легіон, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з хокею Харківські Берсерки поступилися Легіону.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею
23 жовтня

Харківські Берсерки - Легіон (Калуш) 3:6 (2:1, 1:0, 0:5)

Шайби: 1:0 – Абаджян (Мельников), 6:05. 2:0 – Матвієнко, 11:11. 2:1 – Ромащенко (Луговий, Аріпов), 20:31. 3:1 – Абаджян (Мельников, Мурин), 24:14. 3:2 – Луговий (Захаров, Сірченко, – менш.), 40:55. 3:3 – Халін (Кривоножкін), 42:17. 3:4 – Дурдиєв (Пойманов, Бабчук), 52:45, 3:5 – Кривоножкін (Ромащенко), 54:11. 3:6 – Ромащенко (Сірченко, – п.в.) 58:40.

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