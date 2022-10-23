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Сокіл підписав захисника збірної України

Сьогодні 22:40 146 0
Сокіл підписав захисника збірної України
#Сокіл

Джерело - fhu.com.ua.

Київський Сокіл підписав контракт з гравцем національної збірної України Андрієм Григор’євим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Андрій готувався в обоймі Сокола ще перед стартом сезону, але домовитися про співпрацю сторони змогли лише зараз.

Григор’єву - 24 роки, він народився у Києві, але всю професійну кар’єру, починаючи з 2013 року, провів у лавах донецького Донбасу. В цьому відрізку тривалістю в дев’ять років була пауза лише на сезон-2014/2015, коли Андрій переїхав до австрійського Зальцбурґа, готувався в RB Hockey Academy і навіть став з командою з системи академії чемпіоном EBJL.

Повернувшись влітку 2015-го в Донбас, Григор’єв уже не йшов з команди нікуди впродовж наступних семи років. За донеччан він провів 262 офіційних матчі, в яких закинув 9 шайб і віддав 44 передачі, допомігши Донбасові п’ять разів виграти титул чемпіонів України. Можливо, виступав би Григор’єв за донеччан і понині. Та у зв’язку з повномасштабною війною клуб призупинив існування.

Григор’єв виступав за збірні України всіх вікових категорій.

– зі збірною U18: на трьох ЧС в дивізіоні 1В (2014, 2015, 2016)

– зі збірною U20: на чотирьох ЧС в дивізіоні 1В (2015-2018)

За національну збірну України Андрій почав виступати з 2015 року і грав за першу команду країни на чемпіонаті світу-2019 у дивізіоні 1В (5 матчів, 1 асист), а також у відборі до Олімпіади-2022 (3 матчі).

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