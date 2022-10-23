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Сокіл знищив Київ, Легіон переграв Харківські Берсерки: результати матчів чемпіонату України

Сьогодні 17:10 103 0
Сокіл знищив Київ, Легіон переграв Харківські Берсерки: результати матчів чемпіонату України
#Кременчук, #Легіон, #Сокіл, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з хокею Харківські Берсерки поступилися Легіону, київський Сокіл розгромив Київ.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею
23 жовтня

Харківські Берсерки - Легіон (Калуш) 3:6 (2:1, 1:0, 0:5)

Шайби: 1:0 – Абаджян (Мельников), 6:05. 2:0 – Матвієнко, 11:11. 2:1 – Ромащенко (Луговий, Аріпов), 20:31. 3:1 – Абаджян (Мельников, Мурин), 24:14. 3:2 – Луговий (Захаров, Сірченко, – менш.), 40:55. 3:3 – Халін (Кривоножкін), 42:17. 3:4 – Дурдиєв (Пойманов, Бабчук), 52:45, 3:5 – Кривоножкін (Ромащенко), 54:11. 3:6 – Ромащенко (Сірченко, – п.в.) 58:40.

Київ - Сокіл (Київ) 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – Бабинець (Вол. Алексюк, - більш.), 03:19. 0:2 – Чердак (Мазур, Горлушко), 03:24. 0:3 – Німенко (Благий), 05:10. 0:4 – Благий (Німенко), 20:18. 0:5 – Чердак (Бабинець), 37:15. 0:6 – Вал. Алексюк (Горлушко), 43:21. 0:7 – Німенко (Янішевський, Григор’єв, - більш.), 46:13

Сьогодні ще відбувається матч Кременчук - Дніпро (Херсон). Початок о 16:00.

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