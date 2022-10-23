Тампа-Бей переграла Айлендерс: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 жовтня
Нью-Джерси - Сан-Хосе 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Бостон - Міннесота 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Оттава - Арізона 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Едмонтон- Сент-Луїс 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Вашингтон - Лос-Анджелес 4:3 (0:0, 0:2, 4:1)
Тампа-Бей - Айлендерс - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Монреаль - Даллас 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Коламбус - Піттсбург 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
Вінніпег - Торонто 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Нашвілл - Філадельфія 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Калгарі - Кароліна 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Вегас - Колорадо 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Ванкувер - Баффало 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)