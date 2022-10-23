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Тампа-Бей переграла Айлендерс: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:41 152 0
Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Тампа-Бей переграла Айлендерс: Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 жовтня

Нью-Джерси - Сан-Хосе 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Бостон - Міннесота 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Оттава - Арізона 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Едмонтон- Сент-Луїс 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Вашингтон - Лос-Анджелес 4:3 (0:0, 0:2, 4:1)

Тампа-Бей - Айлендерс - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Монреаль - Даллас 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Коламбус - Піттсбург 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)

Вінніпег - Торонто 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Нашвілл - Філадельфія 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Калгарі - Кароліна 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Вегас - Колорадо 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Ванкувер - Баффало 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

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