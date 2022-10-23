Головне
Збірна України зіграла внічию з Польщею та вийшла до фінального турніру Євро-2023
Сьогодні 01:24 591
Динамо та Ворскла зіграли внічию в 9 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 69
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 14:00 4399
Феррарі завоювали першу лінію після кваліфікації на Гран-прі США
Сьогодні 13:26 134
Романчук завоював срібну медаль на Кубку світу з плавання
Сьогодні 12:25 219
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33!
Сьогодні 09:14 5429
Металіст 1925 звільнив головного тренера
Сьогодні 01:16 681
Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою
Вчора 22:40 4571
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 21:51 707
Миколенко допоміг Евертону розгромити Крістал Пелес, МЮ та Челсі розпсали мирову: результати 13 туру АПЛ
Вчора 21:26 1297
Прямі трансляції

Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 14:00 4399 0
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
#Кременчук, #Сокіл, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

6 жовтня стартував новий сезон-2022/23 чемпіонату України з хокею.

Матчі турніру транслюють на телеканалах Спорт 1, Спорт 2, а також у прямому ефірі на YouTube-канал ФХУ.

Участь у турнірі беруть шість команд. Базовими аренами для команд у чемпіонаті є три майданчики: київський Палац спорту, арена Айсберг у Кременчуці та Льодовий стадіон у Калуші. У Києві домашні ігри проводять Сокіл та однойменний столичний клуб ХК Київ; Кременчук та Харківські Берсерки базуються на арені Айсберг, а калуський Легіон та херсонський Дніпро – на Івано-Франківщині у Калуші.

Відповідно до регламенту, турнір відбувається за класичною формулою розіграшу у два етапи: на першому кожен учасник зіграє по 30 матчів у регулярному сезоні, а на другому четвірка найкращих команд змагатиметься за медалі першості - у плей-оф. При цьому зустрічі за третє місце не передбачено – "бронзові" нагороди дістануться одному з двох невдах півфіналу, який посів вище місце у таблиці за підсумками гладкого чемпіонату.

Зазначимо, що регулярний чемпіонат триватиме до 5 березня 2023 року, а розіграш плей-оф відбудеться з 12 по 31 березня. На півфінальній та фінальній стадіях переможці визначатимуться у серії - до трьох перемог.

Серед головних нововведень регламенту ЧУ відзначаємо ліміт на легіонерів – відтепер у заявку змагань допускається максимум п’ять іноземців в одну команду, але при цьому діє повна заборона на участь у чемпіонаті України легіонерів з Росії та Білорусі.

Крім того, зазнала змін система нарахування очок: спортивна дирекція турніру після нетривалих експериментів УХЛ минулого сезону повернулася до звичної в Європі системи нарахування очок – трьох балів за перемогу в основний час (замість двох пунктів у сезоні-2021/22). Детальніше ознайомитись із регламентними документами змагань та розкладом матчів можна на сайті ФХУ у розділі Регламентні Документи.

Важливо наголосити, що з нового сезону Федерація хокею України не стала віддавати права на проведення змагань іншим структурам типу УХЛ і тому знову самостійно проводитиме першість країни під своєю юрисдикцією.

Чемпіонат України з хокею сезону 2022/23

6 жовтня 2022 року (четвер)

14:00. Київ - Берсерки 1:2

18:00. Сокіл - Кременчук 0:3

7 жовтня 2022 року (п’ятниця)

12:00. Сокіл - Берсерки 6:2

15:30. Київ - Кременчук 0:6

8 жовтня 2022 року (субота)

18:00. Легіон - Дніпро 4:7

9 жовтня 2022 року (неділя)

16:00. Дніпро - Легіон 3:1

15 жовтня 2022 року (субота)

14:00. Дніпро - ХК Київ 7:3

17:00. Кременчук  - Харківські Берсерки 9:1

18:00. Легіон - Сокіл 0:5

16 жовтня (неділя)

11:00. Дніпро - Сокіл 4:6

11:00. Харківські Берсерки - Кременчук 0:4

16:00. Легіон - Київ 4:1

Турнірна таблиця:

22 жовтня (субота)

14:00. Кременчук - Легіон 9:1

18:00. Харківські Берсерки - Дніпро 1:3

23 жовтня (неділя)

11:00. Харківські Берсерки - Легіон

13:30. Київ - Сокіл

16:00. Кременчук - Дніпро

24 жовтня (понеділок)

18:30. Сокіл - Київ

Коментарі ()
Популярне зараз
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33! Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33! 5429
Ярмоленко відзначився черговим майстерним голом у ОАЕ - ВІДЕО Ярмоленко відзначився черговим майстерним голом у ОАЕ - ВІДЕО 5789
Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ за Евертон - ВІДЕО Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ за Евертон - ВІДЕО 18311 1
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 4241
Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою 4571
Королю футболу Пеле - 82 Королю футболу Пеле - 82 4934
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27704 4
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16308
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51876
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8142
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4550 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85343