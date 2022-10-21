Оттава розгромила Вашингтон, Піттсбург знищив Лос-Анджелес: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
21 жовтня
Бостон - Анахайм - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по булітах - 1:0)
Коламбус – Нешвілл – 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Монреаль – Аризона – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
Рейнджерс – Сан-Хосе – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Оттава – Вашингтон – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Піттсбург - Лос-Анджелес - 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
Торонто – Даллас – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Айлендерс – Нью-Джерсі – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Міннесота – Ванкувер – 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Едмонтон – Кароліна – 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)
Калгарі – Баффало – 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Вегас – Вінніпег – 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)