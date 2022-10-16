Джерело - Чемпіон.

Калуський Легіон здобув історичну, першу в рамках чемпіонату України в елітному дивізіоні перемогу.

Після трьох стартових поразок підопічні Альберта Шафікова і Сергія Вітера впевнено розібралися на льоду рідної арени імені Степана Бандери з Києвом.

Чемпіонат України з хокею

4 тур, 16 жовтня

Легіон (Калуш) - Київ 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Куцевич (Плесовських, Бондаренко), 05:14. 1:1 – Таран (Ромащенко), 05:50. 2:1 – Філімонов (Халін, Пойманов), 11:31. 3:1 – Захаров (Ромащенко, Кугут), 30:24. 4:1 – Таран (Луговий, Захаров, – більш.), 43:22