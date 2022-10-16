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У четвертому турі чемпіонату України з хокею київський Сокіл переміг Дніпро.

Чемпіонат України з хокею

4 тур, 16 жовтня

Дніпро (Херсон) - Сокіл (Київ) 4:6 (1:1, 2:1, 1:4)

Шайби: 1:0 – Дворник (Попережай, Тищенко), 11:24. 1:1 – Бабинець (Чердак, – більш.), 16:14. 2:1 – О.Койда (Захарченко, – більш.), 30:43. 2:2 – Мазур (Німенко, Чердак, – більш.), 33:10. 3:2 – Щербак (Кобильник, – більш.), 34:58. 4:2 – О.Койда (Кобильник, – більш), 41:39. 4:3 – Благий (Янішевський, Німенко), 44:46. 4:4 – Бабинець (Вол.Алексюк, Чердак, – більш.), 47:07. 4:5 – Сисак (Бабинець, – більш.). 4:6 – Чердак (Сисак, Бабинець), 51:26.