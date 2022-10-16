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Сокіл переміг Дніпро, Кременчук розгромив Харківські Берсерки: результати матчів 4 туру чемпіонату України

Сьогодні 16:40 144 0
Сокіл переміг Дніпро, Кременчук розгромив Харківські Берсерки: результати матчів 4 туру чемпіонату України
#Кременчук, #Легіон, #Сокіл, #Харківські Берсерки, #ХК Дніпро, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі чемпіонату України з хокею київський Сокіл переміг Дніпро, а Харківські Берсерки програли Кременчуку.

Чемпіонат України з хокею
4 тур, 16 жовтня

Дніпро (Херсон) - Сокіл (Київ) 4:6 (1:1, 2:1, 1:4)

Шайби: 1:0 – Дворник (Попережай, Тищенко), 11:24. 1:1 – Бабинець (Чердак, – більш.), 16:14. 2:1 – О.Койда (Захарченко, – більш.), 30:43. 2:2 – Мазур (Німенко, Чердак, – більш.), 33:10. 3:2 – Щербак (Кобильник, – більш.), 34:58. 4:2 – О.Койда (Кобильник, – більш), 41:39. 4:3 – Благий (Янішевський, Німенко), 44:46. 4:4 – Бабинець (Вол.Алексюк, Чердак, – більш.), 47:07. 4:5 – Сисак (Бабинець, – більш.). 4:6 – Чердак (Сисак, Бабинець), 51:26.

Харківські Берсерки - Кременчук 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Сеник (Матусевич, Кривошапкін, – більш.), 09:11. 0:2 – Матусевич (Сеник), 24:15. 0:3 – Лялька (Варава, Матусевич, – подв. більш.), 26:39. 0:4 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін, – більш.), 44:29

Сьогодні відбувається ще один матч:

16:00. Легіон - ХК Київ

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