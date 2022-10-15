Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру чемпіонату України-2022/23 з хокею калуський Легіон програв київському Соколу.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею

15 жовтня

Легіон (Калуш) - Сокіл (Київ) 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 - Г. Сімчук (Качан, Бабинець, - більш.), 02:18. 0:2 - Чердак (Полоницький), 07:45. 0:3 - Вал. Алексюк (Вол. Алексюк, Благий, - більш.), 18:18. 0:4 - Г. Сімчук (Качан, - більш.), 24:34. 0:5 - Янішевський (Г. Сімчук, Вал. Алексюк), 29:59