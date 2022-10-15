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Дніпро - ХК Київ 7:3: огляд матчу

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Дніпро - ХК Київ 7:3: огляд матчу
#ХК Дніпро, #ХК Київ

У матчі третього туру чемпіонату України-2022/23 з хокею херсонське Дніпро переграв ХК Київ.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею
15 жовтня
Дніпро (Херсон) - ХК Київ 7:3 (5:2, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - Кобильник (Попережай, Дворник), 1:00. 2:0 - Дворник (Целогородцев, Ратушний, більш.), 7:07. 3:0 - Ревука (Портной, Гриценко), 10:10. 4:0 - Целогородцев (Дворник, Попережай), 10:25. 5:0 - Кобильник (Портной), 11:31. 5:1 - Бондаренко (Куцевич, менш.), 16:30. 5:2 - Бондаренко (Хонін, Куцевич), 19:57. 5:3 - Попович (Бондаренко, Куцевич, більш.), 24:05. 6:3 - Целогородцев (більш.), 56:44. 7:3 - Ратушний (Целогородцев, Попережай, більш), 57:40.

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