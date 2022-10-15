Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру чемпіонату України-2022/23 з хокею Кременчук розгромив Харківські Берсерки.
Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Чемпіонат України з хокею
15 жовтня
Кременчук - Харківські Берсерки 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)
Шайби: 1:0 - Кривенко (Т.Савицький), 10:00. 2:0 - Середницький, 13:00. 3:0 - Кривошапкін (Варава, більш.), 14:00. 4:0 - Геворкян, 23:00. 5:0 - Кривенко, 24:20. 6:0 - Б.Андрющенко (Федоров), 26:30. 7:0 - Кривошапкін (Сенік), 28:20. 8:0 - Лялька (Матусевич, більш.), 38:54. 9:0 - Брага (Т.Савицький), 44:30. 9:1 - Кашевко (Мурин, менш.), 51:01.