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Кременчук - Харківські Берсерки 9:1: огляд матчу

Вчора 22:40 134 0
Кременчук - Харківські Берсерки 9:1: огляд матчу
#Кременчук, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру чемпіонату України-2022/23 з хокею Кременчук розгромив Харківські Берсерки.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Чемпіонат України з хокею
15 жовтня

Кременчук - Харківські Берсерки 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)

Шайби: 1:0 - Кривенко (Т.Савицький), 10:00. 2:0 - Середницький, 13:00. 3:0 - Кривошапкін (Варава, більш.), 14:00. 4:0 - Геворкян, 23:00. 5:0 - Кривенко, 24:20. 6:0 - Б.Андрющенко (Федоров), 26:30. 7:0 - Кривошапкін (Сенік), 28:20. 8:0 - Лялька (Матусевич, більш.), 38:54. 9:0 - Брага (Т.Савицький), 44:30. 9:1 - Кашевко (Мурин, менш.), 51:01.

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